ВСУ попытались атаковать объекты в Буденновске, загорелась промзона

Украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале .

По его словам, произошли возгорания в промзоне.

«По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены», — написал глава региона.

На место ЧП прибыли экстренные службы. В Ставропольском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Накануне украинские БПЛА атаковали два причала и два судна в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. На месте произошел пожар, площадь которого достигла 1,5 тысячи «квадратов».