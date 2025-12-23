ВСУ попытались атаковать объекты в Буденновске, загорелась промзона

Губернатор Владимиров: дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Буденновске

Фото: РИА «Новости»

Украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в  Telegram-канале.

По его словам, произошли возгорания в промзоне.

«По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены», — написал глава региона.

На место ЧП прибыли экстренные службы. В Ставропольском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Накануне украинские БПЛА атаковали два причала и два судна в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. На месте произошел пожар, площадь которого достигла 1,5 тысячи «квадратов».

