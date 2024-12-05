ВСУ попытались атаковать место запуска «Орешника»

Украинские боевики предприняли попытку атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, с которого российские военные запустили передовую баллистическую ракету «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Беспилотник сбили в нескольких метрах от въезда на охраняемую территорию, в результате взрыва пострадали ворота. В Минобороны России информацию никак не комментировали.

Президент Владимир Путин 21 ноября объявил, что ВС России впервые применили новейшую баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном исполнении. По его словам, это стало ответом на удары ВСУ британским и американским оружием вглубь территории России. Запуск «Орешника» состоялся с полигона Капустин Яр.

Ранее зампредседателя правительства России Денис Мантуров заявил, что название ракеты «Орешник» придумали «специально обученные люди».