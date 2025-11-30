ВСУ попытались атаковать Кубань. Взрывы в Краснодаре, сирены в Новороссийске
В Анапе, Краснодаре и Новороссийске сообщили о взрывах и работе ПВО
Украинские войска попытались атаковать объекты в нескольких городах на юге России. Об этом местные жители рассказали Telegram-каналу Shot.
По их данным, в пригороде Краснодара прогремели несколько взрывов. Вероятно, речь идет о работе сил противовоздушной обороны, эти подразделения сбивают беспилотники ВСУ.
О громких звуках рассказали и краснодарцы из северной и западной частей города. Кроме того, около семи взрывов прозвучали на побережье Анапы, со стороны Черного моря.
В Витязево взрывы гремели так громко, что от них, по словам местных жителей, «тряслись стены в доме».
Власти этих городов пока не комментировали такую информацию. Сирена воздушной тревоги слышна в Анапе. В Геленджике ограничили работу аэропорта.
В Новороссийске также включили сирену «Внимание всем» и предупредили об атаке БПЛА.
Горожанам рекомендовали оставаться вдали от окон, укрываться во внутренних помещениях или подземных переходах, не находиться у моря и не пытаться прятаться в автомобилях.
Напомнили и о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы ПВО.
Украинские дроны атакуют Россию с вечера субботы, 29 ноября. Минобороны докладывало о двух десятках сбитых БПЛА.