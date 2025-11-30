ВСУ попытались атаковать Кубань. Взрывы в Краснодаре, сирены в Новороссийске

В Анапе, Краснодаре и Новороссийске сообщили о взрывах и работе ПВО

Украинские войска попытались атаковать объекты в нескольких городах на юге России. Об этом местные жители рассказали Telegram-каналу Shot .

По их данным, в пригороде Краснодара прогремели несколько взрывов. Вероятно, речь идет о работе сил противовоздушной обороны, эти подразделения сбивают беспилотники ВСУ.

О громких звуках рассказали и краснодарцы из северной и западной частей города. Кроме того, около семи взрывов прозвучали на побережье Анапы, со стороны Черного моря.

В Витязево взрывы гремели так громко, что от них, по словам местных жителей, «тряслись стены в доме».

Власти этих городов пока не комментировали такую информацию. Сирена воздушной тревоги слышна в Анапе. В Геленджике ограничили работу аэропорта.

В Новороссийске также включили сирену «Внимание всем» и предупредили об атаке БПЛА.

Горожанам рекомендовали оставаться вдали от окон, укрываться во внутренних помещениях или подземных переходах, не находиться у моря и не пытаться прятаться в автомобилях.

Напомнили и о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы ПВО.

Украинские дроны атакуют Россию с вечера субботы, 29 ноября. Минобороны докладывало о двух десятках сбитых БПЛА.