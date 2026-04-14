Российские военные поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ

Российские военные поразили объекты украинской энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, а также склады с беспилотниками и горюче-смазочными материалами и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, а средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 391 вражеский дрон.

Ранее ТАСС подсчитал по сводкам, что с начала года российские военные освободили в зоне спецоперации 74 населенных пункта, из них больше всего в ДНР и Запорожской области — 23 и 22 соответственно. Кроме того, удалось полностью зачистить от противника территорию ЛНР.