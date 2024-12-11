Вооруженные силы Украины получают от командования приказы на жестокие расправы над мирными жителями на подконтрольных территориях. Об этом ТАСС рассказал командир батальона полка морской пехоты ВС России с позывным Гранит.

Сведения о действиях украинских офицеров попали в распоряжение российских бойцов благодаря перехвату сообщений.

«Есть у них оперативный дежурный, Звериный [его] позывной. Очень часто в перехватах проходит такая информация, что он приказывает расправляться с мирными жителями», — отметил Гранит.

По его словам, Звериный требует от рядовых бойцов ВСУ расправляться с мирными жителями самыми жестокими методами.

Украинские боевики оборудовали пыточные камеры в домах жителей Суджанского района, рассказал ранее депутат Госдумы Николай Иванов. Там националисты бьют российских военных током.