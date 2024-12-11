ВСУ получили приказы на жестокие расправы над мирными жителями
Морпех Гранит: боевики ВСУ получают приказы на расправы над жителями
Вооруженные силы Украины получают от командования приказы на жестокие расправы над мирными жителями на подконтрольных территориях. Об этом ТАСС рассказал командир батальона полка морской пехоты ВС России с позывным Гранит.
Сведения о действиях украинских офицеров попали в распоряжение российских бойцов благодаря перехвату сообщений.
«Есть у них оперативный дежурный, Звериный [его] позывной. Очень часто в перехватах проходит такая информация, что он приказывает расправляться с мирными жителями», — отметил Гранит.
По его словам, Звериный требует от рядовых бойцов ВСУ расправляться с мирными жителями самыми жестокими методами.
Украинские боевики оборудовали пыточные камеры в домах жителей Суджанского района, рассказал ранее депутат Госдумы Николай Иванов. Там националисты бьют российских военных током.