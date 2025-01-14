ВСУ полностью уничтожили дом в Брянской области ракетами ATACMS

Украинские военные в ночь на 14 января нанесли удар по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS. Им удалось полностью разрушить один дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», — написал он.

Губернатор добавил, что жителям окажут всю необходимую материальную помощь по восстановлению имущества.

Силами ПВО в небе над регионом удалось уничтожить шесть ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В ночь на 14 января российские территории подверглись самой массированной атаке украинских дронов с начала года. В ней задействовали больше 200 БПЛА.