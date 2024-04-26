ВСУ покинули укрепрайон в Красногоровке в ДНР | 360°

Спецоперация 26 апреля 2024, 08:45 ВСУ покинули укрепрайон в Красногоровке в ДНР Советник Кимаковский: ВСУ оставили укрепрайон в Красногоровке в ДНР РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие оставили позиции на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. Его процитировал ТАСС.

По его словам, ВСУ не выдержали натиска самолетов ВКС России, а также тяжелой артиллерии, и ушли с этих позиций. Кимаковский добавил, что российские военнослужащие давят на находящихся в Красногоровке украинских бойцов сразу с нескольких направлений.

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Активные боевые действия также ведутся под Часовым Яром. Ранее Кимаковский заявил, что здесь ВСУ используют иностранных наемников. Они становятся мишенью для ударов российских военных.

По данным Минобороны, накануне ВСУ на участке в ДНР потеряли до 350 человек. Украинская армия также понесла потери в технике.