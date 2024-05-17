17 мая 2024, 10:30
ВСУ покинули большую часть позиций в населенном пункте под Авдеевкой
ТАСС: украинские боевики покинули большую часть позиций в Нетайлово
Вооруженные силы Украины покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово под Авдеевкой. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах ДНР.
Собеседник агентства отметил, что в Нетайлове работали подразделения нескольких бригад ВСУ. Там находилось огромное количество мобилизованных штурмовиков. По словам источника агентства, местами было заметно, что у них совсем нет опыта.
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«Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — подчеркнул представитель силовых структур ДНР.
Украинские боевики пытались перебрасывать резервы, чтобы сдержать оборону. Однако у них ничего не вышло, резюмировал источник агентства.
Корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш заявил, что ВСУ не были готовы к наступлению российских войск под Харьковом. Он назвал сложившуюся ситуацию для Украины катастрофической.
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