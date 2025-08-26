ВСУ подтвердили данные о городских боях в Купянске

В украинской армии подтвердили информацию о городских боях в Купянске. Об этом сообщило издание «Военное обозрение» .

В публикации указали, что по данным ВСУ, «в городе начали действовать диверсионные группы». Военкоры напомнили, что попытки отбросить ВС России от Купянска не увенчались успехом.

«ВСУ потеряли северо-западную часть города — на правом берегу реки Оскол», — отметили в материале.

До этого военный эксперт Андрей Марочко завил, что российские войска в Купянске дошли до парка имени Комсомола.

Накануне ВСУ предрекли новый котел под Северском: в окружение вот-вот попадут пять тысяч солдат. Противника теснят к Северску, лишая путей снабжения, как и под Купянском, Покровском и Константиновкой.