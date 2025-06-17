Десант ВСУ на 8 катерах пытался высадиться в районе Тендровской косы

Российские военнослужащие пресекли попытку высадки восьми катеров десанта ВСУ в районе Тендровской косы Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Ночью противник попытался провести десантную вылазку в районе Тендровской косы — на воде выдвинулись до восьми катеров ВСУ», — написал он.

По словам главы региона, бойцы ВС России заметили наступление украинских боевиков еще на подходе. Один из вражеских катеров затонул после того, как был подбит беспилотником «Ланцет». Другие спешно развернулись и отошли.

Сальдо отметил, что атаку отразили российские морпехи, и добавил, что контроль за безопасностью этого участка сохраняется.

Ранее украинское командование признало появление нового направления спецоперации из-за усиления боевых действий в украинском приграничье.