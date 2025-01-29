ВСУ подорвали крупнейшую угольную шахту на Украине

Украинские войска совершили подрыв шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске. Об этом РИА «Новости» сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, ВСУ пошли на такой шаг, чтобы крупнейшее угледобывающее предприятие не смогла занять Россия. Шахта относится к металлургическому холдингу «Метинвест», которым владеет олигарх Ринат Ахметов.

«Именно по его приказу ее взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине», — сказал Гагин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские бойцы продолжают успешно перерезать линии снабжения украинских военных на Красноармейском направлении. Он добавил, что ВС России также продвигаются на Кураховском направлении и в районе Дзержинска.