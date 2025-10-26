ВСУ подняли флаг Украины над Белицким при помощи фотошопа

В Сети разлетелись публикации, в которых сообщили об установке флаге Украины в Белицком на территории ДНР. Однако пользователи разоблачили фейк, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Пропагандисты публикуют фото с вэсэушниками с украинским флагом в Белицком, пытаясь доказать, что населенный пункт под Мирноградом якобы под их полным контролем», — отметили в публикации.

Военкоры уточнили, что украинцы быстро разоблачили фейк, когда нашли в паблике Белицкого оригинальную фотографию, на которую неизвестные авторы с помощью фотошопа добавили военных ВСУ.

Ранее бойцы ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа восстановить контроль над селом Кондратовка в Сумской области. Боевиков заставили установить флаг, символизирующий взятие населенного пункта. Вскоре его уничтожили ВС России.