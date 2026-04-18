Боевики ВСУ случайно ударили по своему лагерю с наемниками в районе села Михайловка под Купянском. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Украинский военный перепутал координаты и выпустил ракеты из РСЗО Vampire по лагерю, в котором находились наемники ВСУ из стран Латинской Америки. В результате ранения получили более 30 боевиков. По данным канала, среди них были граждане Бразилии.

Ранее ВС России установили контроль над селом Зыбино к востоку от Волчанских Хуторов в Харьковской области. Населенный пункт освободили военнослужащие группировки войск «Север». В нескольких километрах от него находится граница с Шебекинским муниципальным округом Белгородской области.

Российские войска продолжают продвигаться в зоне проведения спецоперации. За неделю группировка «Север» уничтожила танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и несколько станций РЭБ. Также ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих.