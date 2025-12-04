ВСУ планировали удар по концертному залу в Белгороде во время выступления Шамана

Мизулина: ВСУ готовили ракетный удар по залу Белгорода во время концерта Шамана

Украинские военные планировали ракетный удар по дворцу культуры «Энергомаш» в Белгороде в тот момент, когда певец Ярослав Дронов (Шаман) исполнял бы гимн России. Об этом сообщила в Telegram-канале жена музыканта, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Если бы этот план удалось реализовать, опасность угрожала бы более чем тысяче человек. Однако спецслужбы предотвратили теракт.

Оба концерта певца отменили. Тогда Дронов и Мизулина отправились к губернатору области Вячеславу Гладкову.

«На встрече у Ярослава возникла идея, что несмотря на произошедшее, все-таки нужно завершить поездку на позитивной ноте», — рассказала общественница.

Тогда они заехали в гости к одному из участников специальной военной операции, после чего уехали домой.

Накануне о произошедшем сообщил сам Дронов. Он добавил, что сдать билеты можно по месту их приобретения, и пообещал, что еще обязательно приедет в Белгород и споет для его жителей.