ВСУ пятый раз попытались атаковать полигон, откуда запускали «Орешник»

Shot: ВСУ снова попытались атаковать полигон Капустин Яр

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ уже в пятый раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую ракету «Орешник», сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело о теракте.

Накануне утром в Астраханской области сбили очередной беспилотник. Система ПВО сработала безупречно, нанеся удар точно в цель. Это уже пятый беспилотник, ликвидированный в этом районе после того, как в Днепропетровске по заводу «Южмаш» был нанесен удар «Орешником».

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины используют дроны двух типов: PD-2 и UJ-22 Airborne. Дрон PD-2 может летать на расстояние до 1300 километров, а UJ-22 Airborne — до 800 километров. Предположительно, их запускают из Днепропетровской области, расстояние до Капустина Яра составляет примерно 700 километров.

Ранее японский военный эксперт Нобору Ямагути заявил, что ВСУ не в состоянии сбить российские ракеты «Орешник» имеющимися средствами противоракетной обороны. Перехватить их можно с помощью систем противоракетной обороны (ПРО) Aegis американского производства, которые могут сбивать даже очень быстрые боеприпасы. Однако пока страны Запада не обсуждают возможность поставок этих комплексов на Украину.

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