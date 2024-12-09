В Японии заявили о неспособности Украины сбить «Орешник»

Военный эксперт Ямагути: «Орешник» нельзя сбить имеющимися у ВСУ средствами ПРО

Вооруженные силы Украины не в состоянии сбить российские ракеты «Орешник» имеющимися средствами противоракетной обороны. Об этом в беседе с ТАСС рассказал японский военный эксперт Нобору Ямагути.

Сбить «Орешник» не могут в том числе американские комплексы Patriot PAC-3, так как на последнем этапе ракета набирает слишком большую скорость.

По словам Ямагути, перехватить российские ракеты можно с помощью систем ПРО Aegis американского производства, которые способны сбивать очень быстрые боеприпасы. Но Запад пока не обсуждает вопрос поставок комплексов Aegis Украине.

Западные специалисты начали изучать радиус поражения «Орешника» при ее размещении в Белоруссии, сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров.