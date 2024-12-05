Стали известны детали разговора Герасимова с главой Генштаба США

Минобороны подтвердило переговоры главы Генштаба Герасимова с коллегой из США

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльз Браун провели разговор по телефону еще 27 ноября. Инициатором переговоров стала российская сторона, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Американскую сторону уведомили об учениях в восточной части Средиземного моря российских военных сил с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, Герасимов предупредил Брауна о запланированных учениях для того, чтобы предотвратить возможные инциденты из-за близкого расположения кораблей США и НАТО к району предстоящих мероприятий

Официальный представитель КНШ Джерил Дорси накануне сообщил переговорах Герасимова и Брауна. По его словам, стороны якобы обсудили применение Россией баллистической ракеты «Орешник».