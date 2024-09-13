ВСУ перешли на новую тактику в Курской области

Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в Курской области перешли на новые тактические приемы. Об этом изданию Daily Storm рассказал военнослужащий 810-й бригады морской пехоты ВС России Андрей.

По словам бойца, противник стал активно использовать инженерную технику и более избирательнее применять артиллерию.

«С танками идет всегда инженерная машина. ВСУ выстраивают танки в колонну, боевые машины поочередно обстреливают российские позиции», — отметил он.

По словам российского военного, при такой тактике создается ощущение, что работает один танк. Кроме того, для заходов в населенные пункты Курской области ВСУ применяют мобильные группы пехоты.

После выполнения поставленных задач украинцы сразу же уходят с территории. Также собеседник издания рассказал о тактике заманивания, которая является одним из самых неприятных факторов боевых действий в Курской области.

МИД России ранее сообщило, что украинские боевики создали на территории Курской области подобие концентрационных лагерей.