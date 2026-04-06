ВСУ перешли на «графитовые бомбы» для ударов по энергоструктуре ДНР

Украинские боевики запустили беспилотники с «графитовыми бомбами» для выведения из строя энергетической инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве заявили, что налет заряженных «графитовыми бомбами» вражеских беспилотников произошел в минувшее воскресенье, апреля

«Вечером 5 апреля боевики вновь применили тактику комбинированного налета на объект критической инфраструктуры республики», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что системы противовоздушной обороны «Купол Донбасса» ликвидировали 10 ударных беспилотников и шесть дронов самолетного типа. Но три летательных аппарата достигли своих целей и выпустили устройства, сбросившие графитовые нити на линии электропередачи, что привело к короткому замыканию.

По данным премьер-министра Донецкой Народной Республики Андрея Черткова, в результате налета украинских дронов без света остались около полумиллиона жителей региона.

Всего за минувшую неделю система «Купол Донбасса» предотвратила 240 прилетов украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре. Основной удар пришелся по Донецку, Макеевке и Горловке.