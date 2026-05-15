Мирошник сообщил о применении ВСУ пыток времен конфликтов в Афганистане и Ираке

Вооруженные силы Украины применяют к российским военнопленным пытки, заимствованные из опыта войн в Афганистане и Ираке. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что новые способы издевательств в арсенале ВСУ могли появиться с появлением иностранных кураторов. На это, по мнению Мирошника, указывает характер пыток — военнопленных топят и сажают на электрические стулья.

Эта же методика допросов, по версии посла Мирошника, в свое время применялись в Ираке и Афганистане.

Представитель российского внешнеполитического ведомства и ранее предоставлял прессе похожую информацию.

Мирошник отмечал, что международные организации, которые посещают российских военнопленных, не заинтересованы в грамотном выполнении своей работы и предпочитают не обращать внимания на незаконные действия солдат ВСУ.

