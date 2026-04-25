Украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения, состоящие из пойманных дезертиров и бывших заключенных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Некрологи украинских военнослужащих подтверждают информацию о переброске командованием ВСУ подразделений, укомплектованных бывшими заключенными и пойманными дезертирами на различные участки сумского фронта», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жены солдат 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находившихся в районе поселка Ветеринарное Харьковской области, начали их разыскивать. Часть украинских бойцов смогла выжить, сдавшись в плен военным группировки войск «Север».

Ранее российские силовики сообщали, что украинские дезертиры прятались в больницах Сумской области. Они давали взятки медикам, чтобы спрятаться от сотрудников военной службы правопорядка в госпиталях.