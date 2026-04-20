В Краснопольском районе Сумской области подразделения 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, почти полностью потерявшие боеспособность, были заменены солдатами рот охраны ВВС Украины. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Солдат территориальной обороны заменили военнослужащие ВВС Украины из рот охраны аэродромов, а также техники и связисты, которых прикомандировали в распоряжение „офицеров“ 119-й бригады», — заявил источник агентства.

Еще в конце марта появилась информация, что военные 119-й отдельной бригады теробороны Украины дезертировали в Сумской области. Многим из них оказалось больше 50 лет.