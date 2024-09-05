«Погоним туда, откуда пришли». Чем закончатся бои в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ подтягивают новые силы в Суджанский район и удаленно минируют дороги. Чего они добиваются и достигнут ли цели, 360.ru рассказал военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам офицера, ВСУ пытаются закрепиться в регионе и подтягивают резервы, но дальнейшего прорыва нет.

«Чем больше мы их уничтожим [в Курской области], тем лучше для других направлений, где сейчас идут наступательные действия. Но, так или иначе, надо выбивать. Я думаю, что наши резервы тоже подтягивают. <…> И говорил об этом президент, что это необходимо сделать», — подчеркнул Дандыкин.

Он отметил, что ситуация пока остается сложной, ВСУ продолжают сопротивляться, но уже понесли огромные потери.

«Будем надеяться, в скором времени их погоним туда, откуда пришли, и, скорее всего, дальше. Потому что удары наносятся и по Сумской области», — подытожил капитан I ранга.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже победила в специальной военной операции.