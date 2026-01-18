Украинское командование перебросило наемников из Колумбии в 13-ю бригаду Национальной гвардии «Хартия». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Прибывшее в «Хартию» пополнение состоит из наемников из Латинской Америки. Предположительно, они имеют криминальное прошлое, связанное с наркокартелями. ВСУ пошли на такой шаг из-за нехватки личного состава.

«Данное подразделение понесло очередные серьезные потери в Харьковской области, а сотрудники ТЦК не могут набрать нужное количество мобилизованных, поэтому в бригаду набираются криминальные элементы из стран Латинской Америки», — заявили силовики.

Ранее ВС России уничтожили штаб и пункт дислокации ВСУ под Купянском в Харьковской области. Они сделали это при помощи самоходного миномета 2С4 «Тюльпан».