Командование Украины направило в Харьковскую область штурмовые подразделения 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В район Нестерного командование ВСУ перебросило наиболее подготовленные штурмовые группы 1-го ПОГО», — объяснил собеседник журналистов.

Он подчеркнул, что большинство этих пограничников ранее участвовали в так называемой антитеррористической операции, а также причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса.

Ранее военнослужащий морской пехоты с позывным Охало рассказал журналистам, как его товарищ в одиночку захватил огневую точку и уничтожил украинских боевиков.

Это произошло на добропольском направлении в ДНР. В дзоте были два военных ВСУ, которые непрерывно вели огонь. Боец взял гранаты, ночью под пулеметным огнем прополз через поле и закидал боеприпасами противника.