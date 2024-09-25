Командование Вооруженных сил Украины направило в район населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике порядка 100 солдат, которых подготовили иностранные инструкторы. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, боевики прибыли в Новомихайловку, Андреевку и Дружелюбовку. Все они обучались на полигонах на западе страны.

«Основная задача командования ВСУ — усиление подразделений в районе Невского и Макеевки в ЛНР. Сводные отряды призваны стабилизировать фронт на этом участке, а также снизить количество самовольных оставлений позиций», — отметил Марочко.

Ранее аналитик заявил, что националисты отступили от Купянска на вторую и третью линии обороны. Подполковник в отставке добавил, что бойцы ВСУ бросили на позициях боекомплекты, оружие и провизию, отступив налегке.