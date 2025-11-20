ВСУ перебросили под Волчанск технический персонал аэродромов

ВСУ перебросили под Волчанск Харьковской области технический персонал аэродромов для латания дыр. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, украинское командование предпринимает любые усилия, чтобы попытаться удержать позиции.

«Ввиду того, что наиболее боеспособные резервы переброшены на Красноармейское направление, под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов, а именно сводные бригады ВВС», — сказал собеседник агентства.

До этого эти бригады замечали на Сумском направлении.

Ранее стало известно, что военные 57-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске. ВС России пленили трех украинских военнослужащих.