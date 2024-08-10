«Одна сумка на троих». Жительница Суджи рассказала, как впопыхах бежала от бомбежек

Жительница Суджи Екатерина заявила, что бежала из города без документов и вещей

Трагическое утро 6 августа надолго останется в памяти жителей курского приграничья. Люди покинули родные дома, чтобы спастись от украинских обстрелов. Суджанский блогер Иван Ковалев записал специально для 360.ru рассказ жительницы Екатерины, которая срочно эвакуировалась из Суджи. Девушка не успела взять никаких документов. Она покидала любимый город с сумкой, которую собрала мать, и на незнакомой машине.

Накануне вечером Екатерина отправилась поздравить подругу с днем рождения. Ночью она услышала три громких звука.

«Возможно, ракеты. Было очень громко и страшно», — сказала она.

Идти домой боязно, поэтому девушка осталась с друзьями, надеялась утром спокойно добраться к родным. Но этого не случилось. Ее разбудила бабушка подруги, которая сказала, что нужно быстро собираться. За Екатериной приехала мама.

«Она мне кричит: „Катя, быстрее, нас ждут люди. Нам нужно срочно уезжать“. Я спросонья ничего не осознаю. Понимать начала только тогда, когда мы стали выезжать из Суджи. У нас была на троих одна дорожная сумка. В машине были я, мама, младшая сестра и двое незнакомых людей, которые согласились нас подобрать», — вспомнила она.

Возле железнодорожного переезда Екатерина увидала огромную горящую воронку. Документов девушка с собой не взяла — они остались дома. Теперь ей придется все восстанавливать.

Свыше 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области. Многие сейчас находятся в пунктах временного размещения, детей и пожилых вывезли в другие регионы. С пострадавшими работают психологи.