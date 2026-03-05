Командование ВСУ перебросило восемь тысяч военных к границе с Россией на севере Харьковской области. Об этом военкору «Вестей» Александру Сладкову сообщил полковник запаса Геннадий Алехин.

Он отметил, что в Сети распространяются данные, что украинские боевики якобы готовятся к наступлению. Но подобные «страшилки» запускались в 2024–2025 годах.

«К такой информации нужно относиться серьезно, но это не говорит о том, что противник [собирается] наступать со стороны Волчанска и Липцев. Нет», — сказал полковник.

На самом деле, ВСУ хотят укрепить оборону и активизировать действия разведывательно-диверсионных групп.

Минобороны 5 марта сообщило об освобождении российскими войсками населенного пункта Яровая в Донецкой Народной Республике.