Российские военные освободили населенный пункт Яровая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад». Он перешел под контроль российских сил в результате активных и решительных действий на этом участке фронта.

Войска продолжили наносить удары по инфраструктуре и позициям противника. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетики и транспорта, которые используются в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Под удары попали площадки подготовки и запуска дальнобойных беспилотников, а также места временного размещения противника.

Силы Черноморского флота уничтожили в северо-западной части Черного моря четыре безэкипажных катера ВСУ.

Накануне ведомство сообщило, что под контроль российских войск перешли Бобылевка в Сумской области и Веселянка в Запорожской области.