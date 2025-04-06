Вооруженные силы Украины активизировались на Липцовском направлении в Харьковской области. Это может быть связано с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, состоящей из 18-24-летних украинцев. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«На Липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Активизация противника может быть связана с переброской подразделений 92-й бригады ВСУ», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, российские бойцы ранее уничтожили опытных военных из этого формирования.

ВС России 4 апреля нанесли высокоточный ракетный удар по ресторану в Кривом Роге, где проходило совещание командиров и западных инструкторов украинской армии. Потери врага составили до 85 военных, также ВСУ лишились 20 единиц техники.