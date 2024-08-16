Группу штурмовиков ВСУ уничтожили в Курской области

РИА «Новости»: в стрелковом бою в Курской области уничтожили 6 десантников ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военные ликвидировали шесть украинских военных из 1-го десантно-штурмового батальона в ходе прямого огневого контакта рядом с населенным пунктом Крупец Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны.

«Встречный стрелковый бой произошел в районе села Крупец Курской области между российским подразделением и группой украинских штурмовиков-десантников. В результате боя группу украинских военных ликвидировали», — заявили в ведомстве.

Днем ранее ВС России также ликвидировали шесть десантников ВСУ под населенным пунктом Коренево, а также пятерых боевиков из той же 80-й бригады ВСУ в районе села Борки.

Минобороны показывало на видео удар вертолетами армейской авиации на вертолетах Ми-28нм по автомобильной и военной технике, а также скоплению боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

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