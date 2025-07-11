Украинская армия не сможет избежать крушения фронта при таком большом количестве дезертиров. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры!» — сказал он отметив, что количество беглецов продолжает расти.

По словам Дмитрук, даже самые насильственные мобилизационные мероприятия, которые сейчас происходят в стране, уже не смогут восполнить дефицит живой силы. Именно эти солдаты, которых схватят на улице и заставят служить — убегут при первой же возможности.

«Коллапс фронта при таких цифрах неизбежен», — сказал украинский политик.

Ранее перешедший на сторону ВС России бывший военный ВСУ рассказал, как сотрудники военкомата на Украине мобилизовали мужчину старше 50 лет с микроинфарктом. В первый день его отправили в учебный центр, а потом на передовую.