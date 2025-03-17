Российские военные осознали значение слова «нацизм» только в Судже, где ВСУ атаковали мирных людей. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» с позывным Колос.

В Судже украинские боевики обстреливали и российских военных, и мирное население. Они сравняли с землей и памятники, и церкви.

«Никого не жалели, им без разницы, куда бить. Только там понял, что такое нацизм», — сказал он.

По его словам, в бойцах ВСУ абсолютно нет ничего человеческого. Они вели себя зверски по отношению к мирным жителям, «ничего святого в них нет».

Российский боец добавил, что он не считает их за людей после такого. Украинские боевики поступали как «трусы».

До этого Колос рассказал, что боевики ВСУ привязывали синей изолентой к жителям курского приграничья взрывчатку, переодевали в свою форму, а потом отправляли на российские позиции.

Ранее жительница Суджи рассказала, что украинские танкисты ей признались в нежелании воевать в Курской области. Они говорили, что им угрожали пятилетним сроком в тюрьме, если они не согласятся.