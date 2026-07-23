Украинские власти продолжают перебрасывать боевые группы в Черниговскую область. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

На основании анализа публикаций украинских волонтеров силовики сделали вывод, что противник продолжает наращивать численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в регионе.

На прошедшей неделе появилась информация, что туда же перебрасывают дополнительные подразделения 17-го пограничного отряда. Речь идет о штурмовиках, которые понесли потери в боях на Курском направлении.

В июне руководство Украины экстренно передислоцировало из Черновицкой области под Чернигов сводные боевые группы 31-го погранотряда Госпогранслужбы. Черновицкая область граничит с Румынией и Молдавией, Черниговская — с российскими и белорусскими регионами.