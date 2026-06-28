Украинское командование перебросило боевиков ВСУ из-под Черновцов под Чернигов

Украина экстренно передислоцирует из Черновицкой области под Чернигов сводные боевые группы 31-го погранотряда Госпогранслужбы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Информацию получили на основе анализа публикаций украинских волонтеров, отметил собеседник агентства.
Черновицкая область граничит с Румынией и Молдавией, Черниговская — с российскими и белорусскими регионами.
Ранее председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев заявил, что ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться. Он упомянул угрозы, которые высказывал украинский президент Владимир Зеленский в адрес белорусского коллеги.
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