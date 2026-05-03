Украинское командование перебрасывает военных в Сумскую область при помощи автомобилей медицинской помощи. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщил ТАСС .

На фоне огромных потерь в Сумском районе начали перебрасывать украинских боевиков подразделения 110-й отдельной мехбригады.

«Характерно, что перевозку личного состава противник осуществляет в том числе на автомобилях скорой медицинской помощи», — подчеркнул собеседник издания.

Также он рассказал, что командование ВСУ направило в Сумскую область карательный отряд, ранее состоявший в формировании «Смерч». Военных дислоцировали южнее села Сопычь в составе 101-й отдельной бригады теробороны

ВС России за апрель ликвидировали в Харьковской области 730 боевиков ВСУ. Силы 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили противника уничтожили на линии боевого соприкосновения и в пунктах временной дислокации, отметил начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.