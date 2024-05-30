Два парома в Керчи получили повреждения от обломков сбитых ракет

Крючков: два парома в Керчи повреждены от обломков сбитых ракет ВСУ

Автомобильный и железнодорожный паромы в Керчи получили повреждения от обломков сбитых украинских ракет. Об этом заявил советник крымского главы Олег Крючков в своем Telegram-канале .

«Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Повреждено остекление надстроек», — заявил он.

По словам Крючкова, в результате происшествия никто не пострадал. Когда специалисты дадут оценку нанесенным повреждениям, работу паромной переправы возобновят.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили три ракеты ATACMS и два дрона в небе над Крымом. Также два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.