ВСУ убивали мирных жителей в пяти населенных пунктах ДНР

В населенных пунктах Красный Лиман, Константиновка, Северск, Красноармейск и Дмитров зафиксировали несколько случаев, в которых украинские боевики убивали мирных жителей. О них рассказали российские бойцы, принявшие участие в освобождении ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«Зафиксирован ряд случаев расстрела мирного населения украинскими боевиками», — сказал он.

По словам эксперта, основными причинами расправ стали опасения ВСУ разглашения мест своей дислокации, корыстные побуждения, а также устранение свидетелей иных преступлений. В некоторых случаях украинские боевики скрывают улики противоправных действий, маскируя гибель гражданских, как случайных жертв во время боевых действий.

Ранее стало известно, что ВСУ казнили мирного жителя в Красноармейске. Из-за чего именно — неизвестно.