Более 50% состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины в Курской области — бывшие заключенные. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления», — уточнил собеседник агентства.

Об этом сообщили сами пленные, сдавшиеся Вооруженным силам России.

В Минобороны ранее рассказали, что ВСУ попытались устроить контратаку в направлении хутора Бердин, чтобы остановить наступление российской армии на Курском направлении. Авиация и артиллерия нанесли поражение штурмовикам ВСУ.

Накануне стало известно, что потери ВСУ за сутки составили до 485 военных за сутки на Курском направлении. Также противник лишился 10 танков, 39 боевых бронированных машин и 11 автомобилей.