ВСУ открыли огонь по сослуживцам в ЛНР

Марочко: ВСУ открыли огонь по сослуживцам в районе Стельмаховки в ЛНР

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные открыли огонь по сбежавшим с позиций сослуживцам в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После непродолжительного боестолкновения в районе населенного пункта Стельмаховка боевики ВСУ в количестве до взвода оставили свои позиции самовольно и попытались отойти в северо-западном направлении. Однако по ним нанесли удар минометом с украинских позиции, после чего они скрылись в ближайшей лесополосе», — сказал он.

Марочко уточнил, что после обстрела сбежавшая группа запросила у сослуживцев эвакуацию раненых, однако им отказал военнослужащий с позывным «Дикий».

Ранее подполковник в отставке рассказывал, что командование ВСУ скрывает истинные причины смерти личного состава и выдает их за боевые потери.

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