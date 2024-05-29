ВСУ открыли огонь по Энергодару и Каменке-Днепровской

Балицкий: ВСУ начали массированный обстрел в Запорожской области

Фото: РИА «Новости»

Боевики ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару и Каменке-Днепровской. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Идет массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ», — указал он.

Глава Запорожской области призвал население сохранять спокойствие. Он рекомендовал местным жителям переместиться в укрытия, а также оставаться в помещениях до полной стабилизации обстановки. Автомобилистов Балицкий призвал воздержаться от поездок.

Недавно Вооруженные силы Украины атаковали частный сектор Каменки-Днепровской. ВСУ ударили снарядами производства США. Как сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, после атаки местные жители начали жаловаться на недомогание. Многие обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления.

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