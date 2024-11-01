ВСУ отказались принимать западную тактику на поле боя

Telegraph: ВСУ отказываются адаптироваться к западной тактике на поле боя

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные отказываются принимать западную тактику на поле боя. Об этом написала газета The Telegraph.

«Несмотря на то, что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике», — пожаловался изданию один из инструкторов, обучавших солдат ВСУ.

ВСУ столкнулись с большими проблемами по набору личного состава, и это вынуждает украинские власти ужесточать методы мобилизации, отметили в издании. На Западе зачастую можно услышать от официальных лиц о низких шансах Украины выиграть в конфликте.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР. Поселок городского типа перешел под контроль подразделений группировки войск «Восток».

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