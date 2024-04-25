Бойцы, подбившие Abrams «Ланцетом», охотились за танком три дня | 360°

25 апреля 2024, 12:33
Бойцы, подбившие Abrams «Ланцетом», охотились за танком три дня
Минобороны: за подбитым «Ланцетом» танком Abrams охотились 3 дня
Бойцам группировки «Центр» удалось подбить «Ланцетом» танк Abrams в зоне СВО. Охота на эту машину шла три дня, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Очередной Abrams российские военные подбили на Авдеевском направлении в конце марта. По словам командира взвода спецназначения с позывным Игла, танк выслеживали три дня.
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«В первый день мы его выслеживали и обнаружили, хотели поразить, но противник очень серьезно его защищал», — подчеркнул он.
Игла пояснил, что беспилотник глушили системы РЭБ, из-за этого приходилось «очень много летать и наблюдать», потому что Abrams никогда не находился на одном месте,
«[Он] постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку», — добавил военнослужащий.
Операторы БПЛА ZALA вели разведку обстановки на Авдеевском направлении, обнаружив танк, они проанализировали работу экипажа, воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе применения.
Затем бойцы выбрали подходящее время и метеоусловия и поразили танк. Удар нанесли с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
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