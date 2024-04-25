Бойцы, подбившие Abrams «Ланцетом», охотились за танком три дня | 360°

Спецоперация 25 апреля 2024, 12:33 Бойцы, подбившие Abrams «Ланцетом», охотились за танком три дня Минобороны: за подбитым «Ланцетом» танком Abrams охотились 3 дня РИА «Новости»

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Бойцам группировки «Центр» удалось подбить «Ланцетом» танк Abrams в зоне СВО. Охота на эту машину шла три дня, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Очередной Abrams российские военные подбили на Авдеевском направлении в конце марта. По словам командира взвода спецназначения с позывным Игла, танк выслеживали три дня.

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«В первый день мы его выслеживали и обнаружили, хотели поразить, но противник очень серьезно его защищал», — подчеркнул он.

Игла пояснил, что беспилотник глушили системы РЭБ, из-за этого приходилось «очень много летать и наблюдать», потому что Abrams никогда не находился на одном месте,

«[Он] постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку», — добавил военнослужащий.

Операторы БПЛА ZALA вели разведку обстановки на Авдеевском направлении, обнаружив танк, они проанализировали работу экипажа, воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе применения.

Затем бойцы выбрали подходящее время и метеоусловия и поразили танк. Удар нанесли с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».