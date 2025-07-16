ВСУ отказались от боевых операций из-за атак России
AP: ВСУ из-за усиления атак России свернули боевые операции
Украинские боевики существенно сократили масштаб проводимых боевых операций из-за задержки поставок оружия из США и наступательных действий со стороны российских военных. Об этом сообщило агентство Associated Press.
В материале указали, что украинские военные в ходе боевых действий вынуждены считать каждый снаряд и в целом столкнулись с колоссальным дефицитом боеприпасов.
Собеседники журналистов рассказали, что боевики ВСУ «испытывают гнев и сильно озлоблены» на фоне неопределенности с поставками американского оружия на Украину.
«Россия усиливает темпы продвижения, что оказывает серьезное давление на ВСУ», — резюмировал аналитик Джек Уотлинг.
По его мнению, Европа в краткосрочной перспективе удовлетворит большую часть потребностей Украины, если удастся закупить критически важные виды вооружений у США.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа найдет деньги на оплату американского оружия для Украины.