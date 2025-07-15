В НАТО оценили способность Европы найти деньги на оружие для Украины

«Оружие также очень важно, и мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время мирных переговоров», — сказал он.

По словам генсека альянса, в случае введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении России последствия отразятся на Индии, Китае и Бразилии. Поэтому, как отметил Рютте, лидеры этих стран должны убедить президента Владимира Путина начать переговоры как можно быстрее.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что недоволен Россией. Также он пригрозил жесткими пошлинами, если боевые действия не прекратятся за 50 дней. Кроме того, американский лидер пообещал ВСУ поставки оружия, но платить за него будут страны Евросоюза.