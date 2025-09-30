Незавидное положение: в Купянске ВСУ скоро попадут в котел

Российские военные взяли Купянск в клещи и скоро полностью окружат. Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный летчик, Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

«У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение. Они признают, что город удержать не удастся, поэтому туда брошены последние силы», — добавил он.

По словам генерала, в первую очередь украинские власти попытаются вытащить из города офицеров стран НАТО.

Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль российских военных перешла большая часть зданий в городе, несмотря на то что ВСУ попытались превратить его в укрепрайон. В полукольце оказались подразделения украинского спецназа, националистического батальона и запрещенной в России террористической организации.