Командование ВСУ оставило умирать украинских военных, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Источник агентства рассказал, что в лесу продолжают оставаться в окружении боевики подразделений 57-й и 127-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ. Их общая численность — до взвода.

«Командование ВСУ прекратило попытки по их деблокированию, тем самым бросив умирать», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали значительную часть украинской группировки в Синельниковском лесу. Ударом уничтожили больше половины личного состава противника.