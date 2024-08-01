ВСУ оставили ключевые позиции в районе Клещеевки в ДНР

ТАСС: ВСУ отступили с ключевых высот в районе Клещеевки в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные отступили с ключевых высот в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. Об этом сообщили ТАСС источники в силовых структурах.

«Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули. Отошли с большими потерями», — подчеркнули собеседники агентства.

Накануне чешское издание IDNES назвало критическим положение украинских войск под Красноармейском из-за острой нехватки личного состава.

В мае российские военные сняли Клещеевку после боев с высоты птичьего полета.

Село находится к юго-западу от Артемовска.

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