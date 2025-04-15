ВСУ оставили без света Севский район в Брянской области

Украинские войска обстреляли два объекта энергетики в Брянской области. Севский район временно остался без электричества, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Атака произошла 14 апреля. Из-за повреждений отключились комплектная трансформаторная подстанция «Соловьевка» и высоковольтная линия 10 киловольт подстанции «Хвощевская». По словам Богомаз, на некоторое время жители Севского района остались без света.
«В настоящее время энергоснабжение всех потребителей осуществляется в штатном режиме», — объявил глава региона.
Вооруженные силы Украины регулярно нарушают 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам в рамках российско-американских договоренностей. Кроме объектов Брянской области они дважды 14 апреля атаковали электроподстанцию 150 киловольт «Виноградово».
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